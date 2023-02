BODY COPY de Mitchell Moreno : Hors les Murs Festival Circulation(s) Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 25 mars 2023, Paris.

Du samedi 25 mars 2023 au samedi 20 mai 2023 :

. gratuit

Circulation(s), festival de la jeune photographie européenne ouvre sa 13è édition au CENTQUATRE-PARIS, le 25 mars prochain. Pour la troisième année consécutive, l’un des artistes de la programmation, cette année Mitchell Moreno, s’exporte à la bibliothèque Claude Levi-Strauss dans une scénographie inédite. Son travail satirique explore les performances des masculinités à l’heure du numérique et des réseaux sociaux. Une série d’autoportraits kitsch et décalés à découvrir jusqu’au 20 mai. Vernissage le samedi 25 mars à 15h, en présence du photographe, entrée libre.

BODY COPY explore les performances des masculinités dans la culture numérique. À partir d’annonces trouvées sur des sites de rencontre gay et queer, Mitchell Moreno tente de créer des réponses « idéales » à ces textes par le biais d’autoportraits élaborés. À la fois styliste, décorateur, sujet et photographe, l’artiste a réalisé chaque image à son domicile londonien, avec un budget très serré.

Mitchell Moreno a souffert de dysmorphie corporelle et de troubles de l’alimentation. Ce projet a d’abord été un moyen d’affronter sa difficulté à se voir et se photographier. Au-delà de son aspect psychothérapeuthique, BODY COPY explore l’instabilité des masculinités queers, enracinées dans les cultures matérielles et numériques, et inextricablement liées aux intérêts du néolibéralisme.

Né en 1978, Mitchell Moreno explore la construction du genre, le regard queer et l’art comme thérapie. Iel a étudié à l’université de Cambridge et à la Royal Academy of Music (Royaume-Uni), et travaillé plus de dix ans dans le théâtre, l’opéra et le cirque, avant de centrer sa pratique sur la photographie. Iel milite pour la protection de la santé mentale et la défense des droits de la classe ouvrière.

Cette exposition bénéficie du soutien de la Mairie du 19e.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

