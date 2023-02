BODY CONCERT THEATRE DES LOUVRAIS, 29 mars 2023, PONTOISE.

BODY CONCERT THEATRE DES LOUVRAIS. Un spectacle à la date du 2023-03-29 à 20:00 (2023-03-29 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

POINTS COMMUNS (1013237/38/39/40) PRESENTE : ce spectacle. Depuis plus d’une décennie, le monde entier redemande de l’Ambiguous Dance Company. Alliant virtuosité technique et énergie explosive, ces danseurs venus de Corée ont conquis toute la planète ! Ils nous embarquent dans une traversée musicale et dansée digne des plus grands de la K-Pop, font halte aussi bien chez les Daft Punk que chez Mozart et revisitent ballet classique, hip-hop et danse contemporaine. Avec leurs bonnets de bain et leurs lunettes de natation, leurs mouvements vifs et précis et leur complicité avec le public, ils font souffler un vent de nouveauté réjouissant et jubilatoire. Du contrepoint baroque à la wave pop en passant par les beats électro, ces danseurs virtuoses inclassables offrent une incroyable succession de tableaux. Une célébration du mouvement sous toutes ses formes?! Accès personnes à mobilité réduite : 01 34 20 14 14

THEATRE DES LOUVRAIS PONTOISE Place de La Paix Val-d’Oise

Accès personnes à mobilité réduite : 01 34 20 14 14

