BODY BAGARRE, le jeu – Mathieu Heyraud / Spectacle de danse jeune public à partir de 8 ans ! Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris, vendredi 29 mars 2024.

BODY BAGARRE, le jeu – Mathieu Heyraud / Spectacle de danse jeune public à partir de 8 ans ! Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France

Le samedi 30 mars 2024

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

TARIFS

Tarif plein 15€

Tarif réduit* 10€

Jeu de société dansé accessible à partir de 8 ans.

BODY BAGARRE, c’est un jeu de société… de danse. Deux équipes d’improvisateurs volontaires plongent le reste du public dans 350 ans d’histoire du mouvement. En piochant parmi 55 cartes-chorégraphes, les joueurs tentent une réinterprétation à leur manière à partir d’un extrait vidéo. Flamenco, performance, ballet classique, etc. : ce voyage ludique imaginé et orchestré par Mathieu Heyraud retraverse la culture chorégraphique avec légèreté et irrévérence. Maintenant, c’est à vous de jouer et de danser !

MATHIEU HEYRAUD a été interprète au CCN de Grenoble pendant 10 ans. Fondateur de la compagnie R/Ô, il explore la relation . l’autre et met l’improvisation au coeur de son travail. Depuis 2016 il dirige Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique à Saint-étienne.

Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France 210 Rue de Belleville 75020

Pascale Cholette