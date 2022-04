Body Art avec Orsolya Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Body Art avec Orsolya Locquirec, 10 avril 2022
Place du Moulin de la Rive Bar/café le Millin

2022-04-10 – 2022-04-10 Place du Moulin de la Rive Bar/café le Millin

Locquirec Finistère Un moment zen, profitez du calme matinal pour éveiller vos sens du corps et de l’esprit en combinant la force, la souplesse, le cardio et la respiration.

En cas d’intempéries, le cours aura lieu à l’intérieur du Millin.

Place du Moulin de la Rive Bar/café le Millin Locquirec

