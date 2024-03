« Bodies that Matter » 3/3 Auditorium Pasteur Lyon, mercredi 26 juin 2024.

« Bodies that Matter » 3/3 Tirza LATIMER, Christopher REED Mercredi 26 juin, 14h00 Auditorium Pasteur

Début : 2024-06-26T14:00:00+02:00 – 2024-06-26T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-26T14:00:00+02:00 – 2024-06-26T15:30:00+02:00

Dans un monde ravagé, victime de divisions et d’aliénation, comment la matérialité de l’art peut-elle nous aider à nous rassembler ? Cette session explore les voies que les objets peuvent eux-mêmes utiliser, grâce au toucher, aux gestes et à leur présence pour qu’une empathie

kinésique puisse s’établir entre le spectateur et le créateur. En tant que spectateur, nous imaginons les gestes et les émotions qui se rejoignent pour produire cet objet que nous voyons dans le contexte où nous nous trouvons ; En tant que fabricant nous manipulons la matière au point d’imaginer le spectateur s’en emparant pour achever l’expérience d’être un corps qui interagit avec la matière.

Dans son livre Bodies that Matter (1993), Judith Butler plaide pour « un retour à la notion de matière […] en tant que procédé de matérialisation dans la durée afin de produire l’effet d’une frontière, d’une fixité et d’une surface que l’on appelle la matière. » L’influence de Butler est très largement associée à la sexualité et au genre. Cette session rappelle ces paroles pour les utiliser au-delà de ces catégories. Elle souligne son efficacité pour comprendre comment certaines formes de matérialisation peuvent rompre et détourner des dynamiques normatives l’identité d’un individu. Nous nous intéressons à la matérialité de l’art et à la façon dont il peut nous connecter à travers différents modes d’identités politiques et d’individualisation basés sur les frontières, la fixité, et la surface.

Nous tirons le terme empathie kinesthésique des chercheurs en musique et en danse qui ont récemment revigoré les discours philosophiques allemands du tournant du siècle de l’Êinfühlungästhetik pour explorer l’expérience du public de la performance à la fois phénoménologiquement et biologiquement (comme dans la capacité imitative des neurones mirror). Nous étendons cette notion pour y inclure les théories du nouveau matérialisme à propos de l’action [agency] des objets et des matériaux qui encouragent la recherche sur la façon dont les spectateurs réagissent au pouvoir émanant d‘eux, dans une forme réifiée dans les propriétés physiques de l’art.

Auditorium Pasteur Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes