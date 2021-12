Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Bodi Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Bodi Espace Job, 17 février 2022, Toulouse. Bodi

Espace Job, le jeudi 17 février 2022 à 18:30

Concert ——- **Frederika** Musique anatomique, chanteuse multifonction et pop épidermique fabriquée essentiellement aux sons de sa voix et de son corps. Chansons étirées, multiformes, Frederika dévoile un solo vocal singulier et une personnalité, à découvrir tant sur scène que sur son premier EP, _Bodi_. **Durée 45 min.**

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T18:30:00 2022-02-17T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse