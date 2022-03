Bodega + The Blind Suns Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bodega + The Blind Suns Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 8 avril 2022, Nantes. 2022-04-08

Horaire : 20:30

Gratuit : non Carte Stereolux 11.00€Prévente 15.60€ Les New-yorkais·es nous gratifient d’un deuxième passage à Stereolux pour présenter leur nouvel album et leur détonnant mélange de post-punk angulaire à la Parquets Courts et de no-wave vitaminée à la LCD Sound System. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/bodega-blind-suns

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Bodega + The Blind Suns Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-04-08 was last modified: by Bodega + The Blind Suns Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 8 avril 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique