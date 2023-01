Bodega sous les étoiles – Les itinérantes – Festival de Rocamadour Loubressac, 17 août 2023, Loubressac .

Bodega sous les étoiles – Les itinérantes – Festival de Rocamadour

Château de Haute Serre Loubressac Lot

2023-08-17 19:30:00 19:30:00 – 2023-08-17 21:30:00 21:30:00

EUR FABIAN ANDRE – WILBUR SCHWANDT __Dream a little dream of me (arr. Manon Cousin)

EVA UGALDE __Uraren Besotik

HAROLD ARLEN – HERBERT STOTHART __Somewhere Over the Rainbow, extrait du musical “Le magicien d’Oz” (arr. Celtic Woman)

STEFANO LANDI __Augellin che’l tuo amor (arr. : Pauline Langlois de Swarte)

TUTARCHELA Heyamoli (arr. Tama Buadze)

Improvisation sur Laude Novella

HILDEGARD VON BINGEN __Ave Generosa – Chant à la vierge

PHILIP BARKHUDAROV __The Green Moss

MICHAEL McGLYNN __The White Rose

MICHAEL McGLYNN __Maid in the Moor

OLA GJEILO __Northern Lights

GORAN BREGOVIC __Ederlezi, extrait du Film “Le Temps des Gitans”

FRANCIS POULENC __La Reine de cœur (arr. Pauline Langlois de Swarte)

MICHEL LEGRAND __Les moulins de mon cœur (arr. Elodie Pont)

Anonyme __Bel astre que j’adore (arr. Manon Cousin)

THE ANDREW SISTERS __You’re just a Flower from an old Bouquet (arr. Manon Cousin)

Programme susceptible d’être modifié

Soirée bodega

Venez partagez un panier repas dans les jardins du Château de Haute-Serre à partir de 19h30 et écouter Les Itinérantes sous les étoiles les pieds dans l’herbe

L’heure du Songe

Les Itinérantes, trio de chanteuses a cappella, vous convient à un moment hors du temps, pour chanter la nuit, la nature et les songes à la lumière des étoiles.

Un voyage en 8 langues différentes, du Moyen- ge à nos jours, d’Hildegard Von Bingen aux Andrew Sisters en passant par des compositeurs de la scène internationale actuelle comme Michael McGlynn, Eva Ugalde ou encore Ola Gjeilo.

À travers les époques et les styles, à la frontière du rêve et de la réalité, Les Itinérantes arrangent et composent elles-mêmes une partie de leur répertoire.

@Isabelle Banco

