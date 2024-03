Bodéga Paysanne Le Bourg Gamarde-les-Bains, vendredi 8 mars 2024.

Bodéga Paysanne Le Bourg Gamarde-les-Bains Landes

Le Modef des Landes et ses partenaires organisent une Bodéga paysanne le vendredi 8 mars à Gamarde-les-Bains !

Le principe est simple des produits issus de nos fermes à déguster et partager, et de la musique pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

Les festivités commencent à 19h30 !

Venez nombreuses et nombreux partager ce moment unique avec nous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08 00:00:00

Le Bourg Hall des Sports

Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine modef.landes@wanadoo.fr

L’événement Bodéga Paysanne Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Terres de Chalosse