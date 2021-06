Rognes Carrières de Rognes Bouches-du-Rhône, Rognes BODEGA DES CARRIÈRES AVEC RICOUNE Carrières de Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rognes

BODEGA DES CARRIÈRES AVEC RICOUNE Carrières de Rognes, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Rognes. BODEGA DES CARRIÈRES AVEC RICOUNE

Carrières de Rognes, le vendredi 16 juillet à 20:00

20h30 – Première partie Gypsies 2️22h00 – Ricoune en concert 3️Fin de soirée – DJ spécial Bodéga Tarif de la soirée 12€ Réservations auprès du Comité des Fêtes : 07.69.05.60.31 ou sur le site : [https://www.festivites-rognes.fr](https://www.festivites-rognes.fr) ou auprès de l’Office de Tourisme de Rognes : 04 42 50 22 05 ⚠ Attention, toutes les manifestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou reportées Premiere partie, deux gypsies, puis concert Ricoune et pour finir la soirée DJ ambiance féria jusqu’à 2h00 Véritable icône des férias et fêtes votives du sud de la France, Ricoune est l’artiste incontournable du milieu festif. Il a su s’imposer avec un style unique en lançant, en 2001, le gros succès «Dans un verre à ballon» ou encore la fameuse «vache» du générique de fin d’émission Interville en 2007. Musicalement séduisant, il nous emporte dans son univers chaleureux et familier… Poête dans l’âme, c’est un artiste autodidacte qui revendique sa liberté et assume pleinement de ne pas toujours correspondre au formatage des radios et médias…

12€

♫♫♫ Carrières de Rognes avenue de Lambesc 13840 ROGNES Rognes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T20:00:00 2021-07-16T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rognes Étiquettes évènement : Autres Lieu Carrières de Rognes Adresse avenue de Lambesc 13840 ROGNES Ville Rognes lieuville Carrières de Rognes Rognes