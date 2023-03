Bodega de Duras par AOCC DURAS RUGBY XV, 5 août 2023, Duras .

Bodega de Duras par AOCC DURAS RUGBY XV

Place Jean Bousquet Duras Lot-et-Garonne

2023-08-05 19:00:00 – 2023-08-06 23:00:00

Duras

Lot-et-Garonne

L’AOCC vous attend pendant les 2 jours place Jean Bousquet dans le cadre « Duras fête son vin », bodega, moules, grillades, pièces de boeuf et buvette sont au rendez-vous.

Samedi dès 19h animé avec banda

Dimanche : 10h Salon des vins sous la halle couverte, 11h intronisations, Concerts, animations pour les enfants, spectacle musical gratuit, 22h30 Mapping au Château de Duras

Toute la journée animations pour les enfants dans le village.

Restauration sur place avec restaurant et bodega du rugby midi et soir.

AOCC DURAS XV

AOCC Rugby Duras

Duras

