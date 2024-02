Bodega à Vimenet Vimenet, samedi 13 juillet 2024.

Bodega à Vimenet Vimenet Aveyron

Bodega au coeur du village à partir de 20h, concerts. Repas aligot- saucisse et concerts.

Programme à venir Bodega et repas

Places limitées et inscription sur www.vimenet.info13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-13

Vimenet 12310 Aveyron Occitanie

L’événement Bodega à Vimenet Vimenet a été mis à jour le 2023-12-01 par OFFICE DE TOURISME DU LAISSAGAIS