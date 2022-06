Bodega

Bodega, 16 juillet 2022, . Bodega

2022-07-16 20:00:00 – 2022-07-16 4 EUR 4 Issue du rassemblement de 3 associations, nous vous proposons une soirée Bodega, dans un lieu atypique, sur la place de la Fontanelle, en plein coeur de village de Martel. Nous vous attendons nombreux afin de passer une soirée festive et conviviale !

Restauration sur place. bodega Martel dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville