BODEGA + 1ERE PARTIE L’Astrolabe Orleans, dimanche 2 juin 2024.

BODEGA + 1ERE PARTIE CONCERT DE BODEGA + 1ERE PARTIE Dimanche 2 juin, 18h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 7€ / PRÉVENTE : 12€ / SUR PLACE : 15€

PLACEMENT LIBRE, DEBOUT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T18:30:00+02:00 – 2024-06-02T22:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T18:30:00+02:00 – 2024-06-02T22:30:00+02:00

BODEGA (INDIE-ROCK / BROOKLYN)

Parfois, il faut reculer pour avancer…

BODEGA, groupe indie-rock de Brooklyn, sort un nouvel album, « Our Brand Could Be Yr Life », fusionnant passé et présent dans une réinterprétation captivante de leur musique. Initialement connus sous le nom de BODEGA BAY, le guitariste Ben Hozie et la chanteuse Nikki Belfiglio ont revisité des chansons écrites il y a huit ans, les réinventant avec des arrangements modernisés et une évolution musicale marquante.

L’album explore la corporatisation de la musique rock et la critique sociale, tout en présentant une réflexion profonde sur la direction de la contre-culture moderne. Avec des influences variées, BODEGA combine des rythmes dynamiques, des paroles littéraires et une énergie scénique électrisante, consolidant leur position en tant que figures importantes de la scène indie-rock contemporaine.

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lastrolabe.org/agenda/bodega-1ere-partie/ »}]