BODEGA 1ERE PARTIE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle, samedi 1 juin 2024.

Parfois, il est nécessaire de faire un retour en arrière pour avancer. C’est précisément ce que fait le groupe BODEGA, commentateur culturel punk, sur son nouvel album, en esquissant un avenir nouveau à partir des fragments de son passé, empreints de fuzz et de critique consumériste. C’est quelque chose que nous voulions faire depuis des années , explique le guitariste et chanteur Ben Hozie à propos de Our Brand Could Be Yr Life – une collection de réflexions indie-rock accrocheuses sur l’évolution lente de la pensée corporatiste dans la culture des jeunes, écrite pour la première fois il y a huit ans. À l’époque connu sous le nom de BODEGA BAY, le groupe de Brooklyn avait alors enregistré ces chansons sous la forme d’un double album paradoxal.Aujourd’hui, BODEGA – complété par le guitariste Dan Ryan, le bassiste Adam See et le batteur Adam Shumski – a réinterprété Our Brand Could Be Yr Life pour 2024. Nous avons considéré cette démarche comme celle d’un réalisateur revisitant l’un de ses anciens films, à l’instar d’Hitchcock qui a refait L’homme qui en savait trop, ou de Yasujiro Ozu qui a revisité L’histoire des herbes flottantes , explique Hozie, pour qui il n’est jamais surprenant d’aborder la musique à travers un prisme cinématographique. Après tout, il s’agit d’un créatif qui, en plus de son travail au sein de BODEGA, est un réalisateur de films indépendants renommé (PVT Chat, son drame de 2020 sur le commerce du sexe en ligne, a reçu des critiques dithyrambiques). Lorsque vous êtes plus âgé et que vous maîtrisez mieux votre métier, vous pouvez revisiter le même matériel mais en faire quelque chose de différent.

Début : 2024-06-01 à 20:00

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17