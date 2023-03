auberge gourmande boco Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

auberge gourmande Mercredi 22 mars, 19h00 boco Places limitées. Sur réservation uniquement : contact@europe-bordeaux.eu

?Mercredi 22 mars – 19h00

?Restaurant BOCO – 3 Pl. Jean Jaurès, 33000 Bordeaux

?Sous la forme d’une grande auberge gourmande, dégustations de plats typiques et de vins d’Europe de l’Est.

Places limitées. Sur réservation uniquement :

contact@europe-bordeaux.eu

Boissons payantes – 1ère consommation offerte par la MEBA (bière ou soft)

2023-03-22T19:00:00+01:00 – 2023-03-22T20:00:00+01:00

