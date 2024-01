BockSons Festi’Val Site des Longines Valentigney, vendredi 7 juin 2024.

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

Chaque année, le BockSons festival ouvre ses portes afin de vous faire découvrir et redécouvrir des artistes.

Cette année encore, groupes et artistes solos joueront sur la scène du site des Longines à Valentigney. Entre artistes locaux et artistes venus du monde entier, tous sont venus vous partager leur vision du rock et du punk, le tout accompagné d’une multitude de brasseurs.

De quoi ravir tout le monde !

Site des Longines 80b Rue de la Villedieu

Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@bocksons.com



