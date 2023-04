Initiation à la conservation des légumes Boc’arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Initiation à la conservation des légumes Boc’arles, 29 avril 2023, Arles. Initiation à la conservation des légumes 29 avril et 20 mai Boc’arles 1 atelier = 40 euros 2 ateliers = 70 euros 2 ateliers, 2 samedis – samedi 29/04/2023 de 14h à 18h : atelier Lactofermentation

– samedi 20/05/2023 de 8h30 à 12h30 : atelier Appertisation

Lieu : conserverie Boc’Arles, 88 avenue de la Camargue à Trinquetaille

⚠️ Attention, nombre limité ! Seulement 6 places par atelier.

? Réservations jusqu’au 27/04/2023 pour l’atelier du 29/04/2023.

? Et jusqu’au 18/05/2023 pour l’atelier du 20/05/2023.

Venez avec votre petit carnet et on s’occupe du reste ?

? Informations et réservations : lucchesiclemence@gmail.com

Facebook @boc’arles @dandelione22

? Informations et réservations : lucchesiclemence@gmail.com

Facebook @boc'arles @dandelione22

Instagram @boc.arles @dandelione_arles

Boc'arles
88, avenue de la camargue
Arles 13200 Trinquetaille
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

