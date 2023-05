Bocar Niang – Ñun (nous) – programmation spéciale sur Duuu Studio Duuu Radio, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Lecture et musique sur les fréquences de la radio Duuu.

Bocar Niang est né griot d’une famille de griots à Tambacounda, au Sénégal. Performeur, poète, plasticien et musicien, Bocar Niang est diplômé de l’université Cheikh Anta Diop (Dakar) et de l’École nationale supérieure d’art de Paris-Cergy. Il mène une thèse de recherche et création artistique.

À l’occasion de la Nuit Blanche 2023, Duuu invite Bocar Niang à programmer une soirée de lecture collective, performances et concerts.

Ñun, en wolof, veut dire « Nous » en français. Ñun, c’est le titre du deuxième recueil de Bocar Niang, dans lequel il partage ses poèmes, contes d’enfance, manifestes et écrits plurilingues autour du langage et de la technologie de la parole. Autant de thématiques qui seront abordées lors de cette Nuit Blanche par Bocar et ses invités.

En partenariat avec le bureau des heures invisibles.

Studio Duuu Radio Folie N4, Parc de la Villette 75019 Paris

Duuu Radio Bocar Niang Ñun (nous), 2022, première édition Duuu Radio