Le jeudi 9 septembre 2021

de 20h à 22h

Concert hip-hop r&b avec Bocar ! Animé par la musique depuis ses 7 ans, il est le fruit d'un mélange de cultures entre Europe et Afrique. Sa mère, d'origine sénégalaise, lui fait découvrir la rythmique traditionnelle, le Mbalax, ainsi que le monde de la Soul et de la Funk. En grandissant, Bocar se découvre un amour pour la Pop et le R&B, et développe une grande admiration pour les « performers » (Michael Jackson, Chris Brown, Usher). Étant créatif et perfectionniste dans son approche de la musique, en Septembre 2019, il intègre une école de jazz à Paris, basée sur l'enseignement américain, où il apprend le piano et la composition. Aussitôt, il dévoile son univers et ses influences sur YouTube, avec des reprises de Daniel Caesar, Frank Ocean et Khalid. Le 14 octobre 2020, Bocar diffuse son premier single « Hurricane » qui associe R&B Urbain et Rap Underground. Un titre à la fois Hip Hop, rythmé et nostalgique, qui raconte ce moment de vide que l'on ressent en tournant une nouvelle page de sa vie. Un mélange d'excitation, de peur et d'inconnu symbolisé par l'œil du cyclone. Hurricane, est le premier single d'une série de 3, qui sortent successivement au cours de l'année 2021. Actuellement, Bocar apporte les dernières touches à son EP de 7 titres prévu à sortir à la rentrée 2021. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

