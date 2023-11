COFEM BOCAPOLE Bressuire, 27 janvier 2024, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Cette manifestation se divise en 4 espaces, Pour vous apporter à travers les 250 exposants ou intervenants les réponses que vous souhaitez en matières d’orientations, de formations et d’emplois..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 17:00:00. .

BOCAPOLE

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This event is divided into 4 areas, to bring you through the 250 exhibitors or speakers the answers you want in terms of guidance, training and jobs.

Este evento está dividido en 4 áreas, para ofrecerle a través de los 250 expositores o ponentes las respuestas que desea en términos de orientación, formación y empleo.

Die Veranstaltung ist in vier Bereiche unterteilt, um Ihnen durch die 250 Aussteller und Referenten die Antworten zu geben, die Sie in Bezug auf Orientierungen, Ausbildungen und Arbeitsplätze wünschen.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Bocage Bressuirais