Grand destockage d’hiver BOCAPOLE Bressuire, 13 janvier 2024, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Grand destockage d’hiver à Bocapole avec une centaine de commerçants présents, qui proposeront des vêtements, des bijoux, de la maroquinerie, des articles de sport, etc….

2024-01-13 fin : 2024-01-15 19:00:00. .

BOCAPOLE Espace Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Winter clearance sale at Bocapole, with around a hundred retailers on hand to sell clothes, jewelry, leather goods, sporting goods and more…

Liquidación de invierno en Bocapole, con un centenar de vendedores de ropa, bisutería, marroquinería, material deportivo, etc.

Großes Winterlager in Bocapole mit ca. 100 anwesenden Händlern, die Kleidung, Schmuck, Lederwaren, Sportartikel usw. anbieten werden.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Bocage Bressuirais