Salon du mariage Bocapole Bressuire, 18 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le salon du mariage de Bressuire permet aux futurs époux de découvrir les professionnels du mariage: lieux de réceptions, robes, costumes, traiteurs, déco, fleuristes et bien d’autres..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Bressuire wedding show gives future brides and grooms the chance to discover wedding professionals: reception venues, dresses, suits, caterers, decorations, florists and much more.

La feria de bodas de Bressuire ofrece a los futuros novios la oportunidad de descubrir a los profesionales del sector: lugares de recepción, vestidos, trajes, catering, decoración, floristas y mucho más.

Die Hochzeitsmesse in Bressuire bietet zukünftigen Eheleuten die Möglichkeit, die Profis der Hochzeitsbranche zu entdecken: Veranstaltungsorte, Kleider, Anzüge, Catering, Dekoration, Floristen und viele andere.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Bocage Bressuirais