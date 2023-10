Salon de l’habitat et de l’immobilier de Bressuire Bocapole Bressuire, 17 novembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Venez rencontrer de nombreux exposants au salon de l’habitat et de l’immobilier..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and meet many exhibitors at the home and real estate show.

Venga a conocer a muchos expositores en la feria del hogar y la propiedad.

Treffen Sie zahlreiche Aussteller auf der Wohn- und Immobilienmesse.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Bocage Bressuirais