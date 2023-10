Soirée Roumanie Ensemble Hodaceana Bocapole Bressuire, 31 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

A l’occasion du 30ème anniversaire du jumelage entre la ville de Bressuire et le village de Hodac en Roumanie, le comité-Bressuire Hodac organise une soirée Roumanie avec la venue d’une délégation de 50 personnes ; L’Ensemble Hodaceana de Hodac, composé de 20 jeunes danseurs, de deux solistes et d’une chorale, proposera des chants et danses de la zone ethnographique de la vallée du Mures (centre du pays).La musique et les danses traditionnelles sont encore très vivaces dans tout le pays, les costumes populaires sortent encore lors des fêtes : un régal pour les yeux et les oreilles.

Billetterie disponible à l’ Office de Tourisme de Bressuire..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Bocapole Espace Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To mark the 30th anniversary of the twinning between the town of Bressuire and the village of Hodac in Romania, the Bressuire Hodac Committee is organizing a Romanian evening with a 50-strong delegation; the Hodaceana Ensemble from Hodac, comprising 20 young dancers, two soloists and a choir, will perform songs and dances from the ethnographic area of the Mures Valley (central Romania)traditional music and dance are still very much alive throughout the country, and folk costumes are still worn at festivals: a feast for the eyes and ears.

Tickets available from Bressuire Tourist Office.

Con motivo del 30º aniversario del hermanamiento entre la ciudad de Bressuire y el pueblo rumano de Hodac, el Comité Bressuire Hodac organiza una velada rumana con una delegación de 50 personas. El Conjunto Hodaceana de Hodac, compuesto por 20 jóvenes bailarines, dos solistas y un coro, interpretará canciones y danzas de la zona etnográfica del Valle del Mures (centro de Rumanía)la música y la danza tradicionales siguen muy vivas en todo el país, y los trajes folclóricos se siguen llevando en los festivales: una fiesta para los ojos y los oídos.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Bressuire.

Anlässlich des 30. Jahrestages der Partnerschaft zwischen der Stadt Bressuire und dem Dorf Hodac in Rumänien organisiert das Komitee Hodac-Bressuire einen rumänischen Abend mit einer 50-köpfigen Delegation; das Ensemble Hodaceana aus Hodac, das aus 20 jungen Tänzern, zwei Solisten und einem Chor besteht, veranstaltet einen rumänischen Abenddie traditionelle Musik und die Tänze sind im ganzen Land noch sehr lebendig und die Volkstrachten werden noch immer bei Festen getragen: ein Genuss für Augen und Ohren.

Eintrittskarten sind im Office de Tourisme de Bressuire erhältlich.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Bocage Bressuirais