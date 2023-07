Salon de la maquette Bocapole Bressuire, 23 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

BBA est très heureux de vous accueillir pour la 3ème fois à Maquette Expo.

Le temps d’un week-end, Bocapole devient un parc d’attraction miniature pour le plaisir des petits et des grands.

Tous les bénévoles de BBA se tiennent prêts pour donner à cette manifestation une franche réussite et réunir un public encore plus nombreux..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 19:00:00. EUR.

Bocapole route de Thouars

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



BBA is delighted to welcome you for the 3rd time to Maquette Expo.

For one weekend, Bocapole becomes a miniature theme park for the enjoyment of young and old alike.

All BBA volunteers are ready to make this event a resounding success, and to attract an even bigger audience.

BBA se complace en darle la bienvenida por tercera vez a Maquette Expo.

Durante un fin de semana, Bocapole se convierte en un parque temático en miniatura para el disfrute de grandes y pequeños.

Todos los voluntarios de la BBA están dispuestos a hacer de este acontecimiento un éxito rotundo y a reunir a un público aún más numeroso.

BBA freut sich sehr, Sie zum dritten Mal auf der Maquette Expo begrüßen zu dürfen.

Ein Wochenende lang verwandelt sich Bocapole in einen Miniatur-Vergnügungspark, der Groß und Klein gleichermaßen begeistert.

Alle BBA-Freiwilligen stehen bereit, um die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg zu machen und ein noch zahlreicheres Publikum zu versammeln.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Bocage Bressuirais