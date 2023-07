Forum des associations et du bénévolat Bocapole Bressuire, 9 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

À la rentrée, faites le plein d’activités !

Retrouvez le Forum des Associations et du Bénévolat à Bocapole, avec plus de 100 associations bressuiraises présentes (sportives, caritatives, culturelles, vie pratique, jumelages et patrimoine, …).

Des démonstrations et initiations gratuites !.

2023-09-09 fin : 2023-09-10 18:00:00. EUR.

Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fill up on activities this autumn!

Join us at the Forum des Associations et du Bénévolat at Bocapole, with over 100 Bressuiraise associations on hand (sports, charities, cultural, practical, twinning and heritage, etc.).

Free demonstrations and initiations!

¡Llénese de actividades este otoño!

El Forum des Associations et du Bénévolat se celebrará en Bocapole, con la participación de más de 100 asociaciones de Bressui (deportivas, benéficas, culturales, prácticas, hermanamientos, patrimonio, etc.).

Demostraciones y presentaciones gratuitas

Zu Beginn des neuen Schuljahres können Sie sich mit Aktivitäten eindecken!

Im Bocapole findet das Forum des Associations et du Bénévolat statt, bei dem über 100 Vereine aus Bressuirais vertreten sind (Sport, Wohltätigkeit, Kultur, praktisches Leben, Städtepartnerschaften und Kulturerbe, …).

Kostenlose Vorführungen und Einführungen!

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Bocage Bressuirais