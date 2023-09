Cet évènement est passé Formation Amorce de Parcours Bocapôle Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres Formation Amorce de Parcours Bocapôle Bressuire, 18 septembre 2023, Bressuire. Formation Amorce de Parcours Lundi 18 septembre, 09h00 Bocapôle Dispositif d’insertion professionnelle, Amorce de parcours vous propose un parcours individualisé en 3 modules :

– Dynamisation

– Projection Professionnelle

– Construction Professionnelle

Mêlant des temps en centre de formation et des stages en entreprises, vous développez des compétences transversales et formalisez un plan d’actions. Formation financée par la Région Nouvelle Aquitaine et rémunérée.

Démarrage le Lundi 18 Septembre 2023

Démarrage le Lundi 18 Septembre 2023

N'hésitez plus ! Contactez-nous dès à présent : larochelle@afec.fr ou 05 46 44 03 44 Vous pouvez également déposer votre candidature sur notre site internet www.afec.fr ! Bocapôle Boulevard de Thouars Bressuire 79300 Saint-Porchaire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

2023-09-18T09:00:00+02:00 – 2023-09-18T17:00:00+02:00

