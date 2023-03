Forum jobs d’été et emplois saisonniers Bocapole Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Forum jobs d’été et emplois saisonniers Bocapole, 18 mars 2023, Bressuire. Forum jobs d’été et emplois saisonniers Samedi 18 mars, 10h00 Bocapole Gratuit, sans inscription Le Service Jeunesse de l’Agglo du Bocage Bressuirais organise un forum pour t’aider à trouver ton job d’été ou ton emploi saisonnier. Viens rencontrer en direct de nombreux recruteurs, dans des domaines variés : BTP, tertiaire, agroalimentaire, industrie, transport/logistique, agriculture/maraîchage, restauration… ;

secteur public (enfance, sport, tourisme…) ;

animation en accueil collectif de mineur·es (accueil de loisirs, centre de vacances…) ;

services à la personne (aide à domicile, auxiliaire de vie, portage de repas, aide-soignant·e…). N’oublie pas d’amener ton CV en plusieurs exemplaires, et entraîne-toi à te présenter rapidement pour les employeurs ! Tu pourras aussi t’informer sur les différents contrats de travail et le fonctionnement de l’intérim, participer à des ateliers sur les soft skills et la e-reputation, et découvrir le dispositif Argent de poche (si tu es mineur·e). Bocapole Espace Bocapole, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Saint-Porchaire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:00:00+01:00

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T16:00:00+01:00 Freepik

Détails Catégories d’Évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bocapole Adresse Espace Bocapole, 79300 Bressuire Ville Bressuire Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Bocapole Bressuire

Bocapole Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Forum jobs d’été et emplois saisonniers Bocapole 2023-03-18 was last modified: by Forum jobs d’été et emplois saisonniers Bocapole Bocapole 18 mars 2023 Bocapole Bressuire Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres