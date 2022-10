Bocacuba – Son Con Cuero Bressuire, 29 octobre 2022, Bressuire.

Bocacuba – Son Con Cuero

2022-10-29 21:00:00 – 2022-10-29 02:00:00

17 EUR Après 2 ans d’absence, Bocacuba revient pour une 6ème édition.

La formule stage de 14h à 18h30, un concert salsa à 21h et une Soirée DJ jusqu’à 2h.

C’est le groupe Son Con Cuero qui sera à l’honneur cette année. Groupe composé de huit musiciens, qui désire mettre en avant le tambour et la danse ainsi que la relation étroite qui les unit. Deux percussions (congas, bongos), une contrebasse, une guitare « Tres », une trompette, le tout s’appuyant sur la puissance vocale du chanteur Wilfredo Benavides.

Billets pour la soirée en vente à l’ office de tourisme de Bressuire et Mauléon.

+33 6 32 33 49 54

