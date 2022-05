Boc’ Hall s’invite au cinéma Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Boc’ Hall s’invite au cinéma Bressuire, 18 mai 2022, Bressuire. Boc’ Hall s’invite au cinéma Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire

2022-05-18 – 2022-05-18 Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole

Bressuire Deux-Sèvres 5 EUR Boc’Hall propose de venir (re)découvrir des films musicaux populaires ! nCe mois-ci retrouvez Good Morning England de Richard Curtis en VOSTFR ! Boc’Hall propose de venir (re)découvrir des films musicaux populaires ! nCe mois-ci retrouvez Good Morning England de Richard Curtis en VOSTFR ! +33 5 49 82 21 89 Boc’Hall propose de venir (re)découvrir des films musicaux populaires ! nCe mois-ci retrouvez Good Morning England de Richard Curtis en VOSTFR ! non-communiqué

Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Ville Bressuire lieuville Le Fauteuil Rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Boc’ Hall s’invite au cinéma Bressuire 2022-05-18 was last modified: by Boc’ Hall s’invite au cinéma Bressuire Bressuire 18 mai 2022 Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres