Laruns Laruns Laruns, Pyrénées-Atlantiques BOC : Bloc Ossau Contest (Escalade en Vallée d’Ossau) Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

BOC : Bloc Ossau Contest (Escalade en Vallée d’Ossau) Laruns, 11 septembre 2021, Laruns. BOC : Bloc Ossau Contest (Escalade en Vallée d’Ossau) 2021-09-11 09:00:00 – 2021-09-11 20:00:00

Laruns Pyrénées-Atlantiques Rassemblement d’escalade pour promouvoir l’activité et faire connaître l’association Guetapan.

Contest d’escalade sur différentes voies : 5 niveaux de difficultés

Contest photo sur la journée.

Inscription sur place de 10h à 11h30, à partir de 12 ans, licence escalade ou certificat médical.

Animations gratuites ouvertes à tous : tyrolienne, moulinette…

Restauration sur place.

Soirée et concert. Rassemblement d’escalade pour promouvoir l’activité et faire connaître l’association Guetapan.

Contest d’escalade sur différentes voies : 5 niveaux de difficultés

Contest photo sur la journée.

Inscription sur place de 10h à 11h30, à partir de 12 ans, licence escalade ou certificat médical.

Animations gratuites ouvertes à tous : tyrolienne, moulinette…

Restauration sur place.

Soirée et concert. +33 7 50 99 20 02 Rassemblement d’escalade pour promouvoir l’activité et faire connaître l’association Guetapan.

Contest d’escalade sur différentes voies : 5 niveaux de difficultés

Contest photo sur la journée.

Inscription sur place de 10h à 11h30, à partir de 12 ans, licence escalade ou certificat médical.

Animations gratuites ouvertes à tous : tyrolienne, moulinette…

Restauration sur place.

Soirée et concert. Office de Tourisme Laruns-Artouste dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Laruns, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Laruns Adresse Ville Laruns lieuville 42.85621#-0.39241