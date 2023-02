BOBY FAIT SON CIRQUE FAMILIA THEATRE, 22 février 2023, BERCK.

BOBY FAIT SON CIRQUE FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 10:30 (2023-02-22 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Spectacle d’éveil musical et sensoriel dès 3 mois Mesdames, messieurs et les enfants, venez admirer Woody le perroquet danseur, Flora et son poulain trop mignon et plein d’autres surprises dans le cirque de Boby.

Votre billet est ici

FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais

Spectacle d’éveil musical et sensoriel dès 3 mois

Mesdames, messieurs et les enfants, venez admirer Woody le perroquet danseur, Flora et son poulain trop mignon et plein d’autres surprises dans le cirque de Boby.

.8.0 EUR8.0.

Votre billet est ici