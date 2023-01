BOBY BIGOUDE – C’DRIC ET DANITO Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès A.D.T. de l'Aude / Arts Vivants 11 Cuxac-Cabardès Catégories d’Évènement: Aude

BOBY BIGOUDE – C'DRIC ET DANITO

Hommage à Boby Lapointe

Deux beaux bipèdes, embobinés dans le débit des mots de Boby, se pointent pour ses 100 balais et pour vous emballer !!! Ces deux zigotos sont complices de longue date, ils ont écumé les bistrots languedociens il y a 25 ans avec un duo de chansons françaises acoustiques et festif. Ils ont ensuite évolué chacun de leur coté au sein de divers groupes (Petitjean, les Croquants, la Varda, le Cri du Poilu et leurs solos respectifs : C'dric et Danito) En 2021, Ticha Lapointe a eu la belle idée de les réunir à nouveau lors d'une soirée à Pézenas en hommage à son père Boby. Le résultat fut sans appel : guitares, banjo, ukulélé en bandoulières et percussions aux pieds, ce duo vocal nous offre un spectacle musical plein d'énergie, où spontanéité et convivialité font bon ménage !

