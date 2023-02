BOBY BI GOUDE – C’DRIC ET DANITO Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue Catégories d’Évènement: Aude

Saint-André-de-Roquelongue

BOBY BI GOUDE – C’DRIC ET DANITO, 11 février 2023, Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue. BOBY BI GOUDE – C’DRIC ET DANITO 21 avenue du foyer Saint-André-de-Roquelongue Aude

2023-02-11 18:30:00 – 2023-02-11 Saint-André-de-Roquelongue

Aude Saint-André-de-Roquelongue C’dric et Danito, deux zigotos complices de longue date, vous feront découvrir l’univers du grand Boby Lapointe.

Un spectacle musical plein d’énergie, où spontanéité et convivialité font bon ménage !

Venez seul, en famille ou entre amis et restez avec nous autour d’un verre à l’issue du spectacle mjcsaintandre@gmail.com +33 6 84 14 48 88 Saint-André-de-Roquelongue

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Aude, Saint-André-de-Roquelongue Autres Lieu Saint-André-de-Roquelongue Adresse 21 avenue du foyer Saint-André-de-Roquelongue Aude Ville Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue lieuville Saint-André-de-Roquelongue Departement Aude

Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-roquelongue saint-andre-de-roquelongue/

BOBY BI GOUDE – C’DRIC ET DANITO 2023-02-11 was last modified: by BOBY BI GOUDE – C’DRIC ET DANITO Saint-André-de-Roquelongue 11 février 2023 21 avenue du foyer Saint-André-de-Roquelongue Aude Aude Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue Aude

Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue Aude