Bobo Playground : Alexis HK à l’Alliage L’ Alliage Olivet, jeudi 8 février 2024.

Concert d'Alexis HK Jeudi 8 février, 20h30 L' Alliage Plein tarif : 24 € • Tarif réduit : 16 € • Tarif – 12 ans : 7 €

Dans son nouvel album Bobo Playground, Alexis HK, auteur, compositeur et interprète, s’interroge sur ce bonheur qu’on recherche tous. Il s’inquiète déjà de le perdre alors qu’il y goûte à peine.

Qu’on soit un vieux rappeur, un jeune homme de 18 ans, un chevalier raté, une maman sur Tinder ou Donald Trump, on a tous le droit à 15 minutes de bonheur… avant de sombrer de nouveau !

Avec sa voix de crooner et ses rythmiques exaltantes, Alexis HK chante avec finesse à la fois la douceur et les contradictions de nos quotidiens. Fort de ses 25 ans de carrière, il continue d’exercer sa plume dans chaque recoin de son âme et de la planter dans la nôtre. Alexis HK nous revient avec un style unique à la croisée du conte, du one man et du concert.

Un événement à ne pas manquer pour les amoureux de beaux textes.

L' Alliage rue Michel Roques 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

