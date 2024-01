LES FO’ PLAFONDS BOBINO Paris, mercredi 22 mai 2024.

Bienvenue dans cette petite rue Eugène Poubelle ! Une rue d’apparence tout à fait normale ! Détrompez-vous car dans cette rue, des choses peu communes se produisent ! Tendez l’oreille… vous entendez, alors maintenant écoutez, car ici tout est musique… Tout s’accorde, tout se transforme. La rue et ses éléments ont une seconde vie, et même parfois plus ! Rien n’est jeté, tout est récupéré et c’est ainsi que les INSTRUCS sont créés. Laissez-vous porter par cet orchestre de brocante et son obsession de la récupération juste. Le bruit devient son, le bruit devient note, le bruit devient rythme. Prêtez attention, laissez vos oreilles se perdre dans ce véritable fourbi musical et vos yeux se faire avoir par des sons trop souvent ignorés. Vous êtes prêts ? Alors n’hésitez plus, entrez dans leur univers …. Distribution Artistes : Fabrice Guilbault, Marlène Pécot, Julien Thomas, François Babin, Pierre Derrien,Antoine Bouillaud, Benjamin Giet, Adèle Camara Techniciens : Fabrice Moreau, Frederic Retailleau, Malik Malassis, Florent Prin, Steve LeveillieDurée : 1h20

Tarif : 15.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

BOBINO 14 – 20 rue de la Gaité 75014 Paris 75