LITTLE ROCK STORY BOBINO Paris, dimanche 21 avril 2024.

Un homme, campé sur une vieille caisse en bois, entame un blues mélancolique… Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse, d’une batterie, d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud des États-Unis, nous voilà propulsés en ville, un bon demi-siècle plus tard… L’histoire du Rock peut commencer. Le Rock, porté par son indispensable complice : l’électricité !Survolant 75 années de musique, Little Rock Story parcourt tous les styles, du punk au grunge, du psychédélisme au métal, sans jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones, ACDC, Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…Mais au-delà d’un moment ludique permettant de mieux comprendre l’histoire de cette musique, ses influences, ses codes, c’est une véritable expérience Rock, dans sa puissance et sa jubilation, que Little Rock Story invite le spectateur à vivre en famille.« Un concert ROCK énergique à partager en FAMILLE » Télérama TTTUn spectacle musical de : Claude WhippleMise en Scène : Olivier ProuArtistes : Claude Whipple (guitare, chant), Nicolas Liesnard (guitare, clavier, choeurs),Vincent Benoist (basse, choeurs) et Romain Piot (batterie, choeurs)Son : Nicola BouchillouLumières : Mathieu Le ParcDurée : 1h15

Tarif : 16.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 15:00

Réservez votre billet ici

BOBINO 14 – 20 rue de la Gaité 75014 Paris 75