LE BALLET DE MILAN BOBINO Paris, 15 février 2024, Paris.

Titre phare du Ballet de Milan, La vie en rose fait partie des chorégraphies emblématiques de la Compagnie qui de 2010 à aujourd’hui a été présentée avec succès en Italie, en Suisse, en Russie, en France, au Maroc et en Estonie. Un travail ironique et nostalgique, joyeux et passionnant, sur les plus belles chansons françaises.Les textes poétiques sont magistralement interprétés par les danseurs dans des pièces évocatrices qui racontent des histoires du quotidien.La Vie en Rose a valu à Adriana Mortelliti le Rieti Danza Award de la meilleure chorégraphe.Le deuxième acte la compagnie illustre le célèbre Boléro de Maurice Ravel dans la version exclusive du Balletto di Milano : non seulement un jeu de séduction, mais l’histoire éternelle d’une naissance, d’une attirance inévitable vers un tel être, d’une multiplication de rencontres. Une chorégraphie dynamique qui grandit avec la musique et culmine dans un final sensationnel.

Tarif : 18.00 – 56.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 21:00

BOBINO 14 – 20 rue de la Gaité 75014 Paris