PETER PAN BOBINO Paris, 10 février 2024, Paris.

Peter Pan vous invite à voler à nouveau vers le Pays Imaginaire avec lui, Wendy, et ses deux frères ! Montez à bord du Jolly Roger et affrontez Crochet !Partez sur le sentier de la guerre avec Lili la tigresse et toute sa tribu ! Et bien sûr, devenez l’ami des Enfants Perdus !Peter Pan, c’est plus de 600 000 spectateurs, un triomphe international, mais surtout quinze comédiens, chanteurs et danseurs, tous plus époustouflants les uns que les autres, qui naviguent, volent, jouent, chantent et dansent dans des décors sublimes ! Tantôt émouvant, tantôt drôle, mais toujours plein d’énergie, ce spectacle séduit aussi bien les parents que les enfants.A partir de 3 ansDurée : 1h30A savoir : L’équipe du théâtre fait le maximum pour commencer le spectacle à l’heure. Nous vous recommandons d’arriver une demi-heure minimum avant le début du spectacle. Une fois celui-ci commencé votre placement par catégorie ne sera plus garanti et vous serez placé de façon à ne pas gêner la représentation en cours. Les enfants de moins de 3 ans ne pourront pas accéder à la salle.

Tarif : 20.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 14:00

Réservez votre billet ici

BOBINO 14 – 20 rue de la Gaité 75014 Paris Paris