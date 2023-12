THE OPERA LOCOS BOBINO Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Pour sa cinquième saison consécutive The Opera Locos réunit nos cinq chanteurs d’opéra sur la scène de Bobino. Dans un récital exceptionnel et déjanté, The Opera Locos revisite en live avec humour et folie les plus grands « tubes » de l’Opéra, pimentés de quelques emprunts à la Pop.Un voyage musical hors norme ou se côtoient avec bonheur, La Flûte Enchantée de Mozart et Grace Kelly de Mika, Carmen de Bizet et U2, Nessun Dorma de Puccini et Céline Dion. Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la scène va rapidement s’avérer trop petite pour accueillir de si grands egos en mal d’amour, révélant les passions et les désirs cachés de chacun…En soixante-quinze minutes nos cinq personnages hauts en couleur vont se répondre, s’interpeller, nous révéler une intrigue et régler leurs comptes en n’utilisant pour communiquer leurs sentiments que les plus grands airs de l’art lyrique. Avec déjà plus de 500 000 spectateurs à travers le monde (France, Espagne, Italie, Portugal, Mexique, Brésil, UK, Suisse, Belgique), ce « comic opéra show » nous montre que, finalement, l’opéra est accessible à tout le monde et surtout, que chacun connait ses classiques.Les plus grands éprouveront autant de plaisir à chantonner ces airs intemporels qu’à regarder les plus petits découvrir l’opéra de façon ludique.Un opéra déjanté pour toute la famille ! The Opera Locos dans les médias«Un best of the l’art lyrique savamment ficelé » Paris Match« Ce spectacle délicieusement déjanté veut faire rire avec l’Opéra et non à ses dépens. Pari Réussi ! » Le Figaroscope« Un Opéra résolument moderne et savoureux ! » Le Parisien« Quelle merveilleuse façon de faire découvrir l’Opéra » France 2 Télématin« Désopilant ! » Le FigaroEquipe artistiqueUne Création Originale : la compagnie Yllana et Rami EldarDirection Artistique et Mise en Scène : David Ottone, Joe O’Curneen et YllanaDirection Musicale : Marc Alvarez et Manuel CovesAvec : Laurent Arcaro (Baryton) en alternance avec Florian Bisbrouck, Myle`ne Bourbeau, Michael Koné (Contre-Ténor) en alternance avec Luc-Emmanuel Betton, Margaux Toqué (Mezzo Soprano) en alternance avec Sarah Dupont d’Isigny, Florian Laconi (Ténor) en alternance avec Tony Boldan.Création Lumière : Pedro Pablo Melendo et Dominique Plaideau (France)Création Costumes / Décor / Maquillage : Tatiana de SarabiaMise en scène résidente et collaboration artistique : Dominique PlaideauDurée : 1h15

Tarif : 18.50 – 59.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 19:00

Réservez votre billet ici

BOBINO 14 – 20 rue de la Gaité 75014 Paris 75