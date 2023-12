L’ODYSSÉE D’HIPPO BOBINO Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Plongez dans l’univers fascinant d’Hippocampe Fou et laissez-vous emporter par cette expérience unique où vous croiserez les personnages qui ont marqué votre imaginaire d’enfant.Sur scène, Hippocampe Fou jongle entre le rap et la chanson, évoquant une palette d’émotions et d’humour, le tout dans des décors envoûtants. Cette épopée éveillera la curiosité des plus jeunes et ravivera la flamme de l’enfant qui sommeille en vous.En collaboration avec le talentueux compositeur Lucas Dorier, ils repoussent les limites de la créativité, créant des mélanges artistiques inédits et tissant des liens entre les arts. Ne manquez pas ce spectacle musical immersif, ce voyage vous transportera dans un monde magique !DistributionScénario & Mise en scène : Christophe Gendreau, Hippocampe Fou, Lucas DorierParoles : Hippocampe FouMusique : Lucas DorierScénographie & Conception vidéo : Yannick DonetAnimations & Illustrations : Cléo SarrazinDécors plateau : Jean-Luc MalavasiDécors maquettes : Émilie BoutillierÉclairagiste plateau : Romain MazaleyrasSonorisation : Dimitri HappertCo-production : Blue Line Productions, La Sirène – La Rochelle (17), L’Horizon Théâtre – La Rochelle (17), Le Train Théâtre – Portes Les Valences (26), La Merise – Trappes (78), La Manufacture – Saint-Quentin (02)Avec le soutien de : La Maline – Ile de Ré (17), le Théâtre de La Villette – Paris (75), La Région Nouvelle-Aquitaine et La Région Île-de-France

Tarif : 14.00 – 37.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 16:30

BOBINO 14 – 20 rue de la Gaité 75014 Paris