à 11h et 16h : « Bobines et Flacons » avec Charlotte Boiveau et Myriam Viénot. Une aventure de cirque, chansons, histoires et marionnettes dès 2/3 ans.

« Chez Lucette, on trouve de tout. Des chansons dans les flacons, des comptines dans les bobines, des histoires dans les tiroirs, des acrobates dans les petites boîtes, dans les bouteilles, des merveilles, dans les valises, des vocalises, des mystères dans les panières. Ça trafique, ça vous pique ! Quelle boutique fantastique ! »

à 18h00 : « Le cirque à moi tout seul » avec Olaf Fabiani. L’épopée de Dobran et Zork. Cirque et clown… dès 6 ans.

Deux spectacles jeune public ou familiaux, de cirque, théâtre et musique, avec la Compagnie Artiflette

