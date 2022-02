Bobin & Lehache Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Bobin & Lehache Villefranche-sur-Saône, 19 mars 2022, Villefranche-sur-Saône. Bobin & Lehache Quai 472 472 rue de Thizy Villefranche-sur-Saône

2022-03-19 20:00:00 – 2022-03-19 Quai 472 472 rue de Thizy

Villefranche-sur-Saône Rhône EUR 13 13 En duo, Bobin & LeHache tissent une étoffe inédite, colorée par la puissante inspiration Dylanienne qui irrigue leurs poésies francophones. contact@muzikadem.com +33 6 12 61 06 18 http://www.muzikadem.com/ Quai 472 472 rue de Thizy Villefranche-sur-Saône

dernière mise à jour : 2021-12-22 par Destination Beaujolais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Quai 472 472 rue de Thizy Ville Villefranche-sur-Saône lieuville Quai 472 472 rue de Thizy Villefranche-sur-Saône Departement Rhône

Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-sur-saone/

Bobin & Lehache Villefranche-sur-Saône 2022-03-19 was last modified: by Bobin & Lehache Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 19 mars 2022 rhône Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône Rhône