Vous aimez le commerce ? Découvrez le métier de management d’univers commercial ! Bobigny Vous aimez le commerce ? Découvrez le métier de management d’univers commercial ! Bobigny, 21 décembre 2023, . Vous aimez le commerce ? Découvrez le métier de management d’univers commercial ! Jeudi 21 décembre, 09h30 Bobigny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 ➡️ Vous aimez le commerce ?

➡️ Vous avez un niveau BAC ?

➡️ Vous possédez une expérience dans le commerce ? Formez-vous au Management Commercial ! Les objectifs ?

•  Être capable de développer la dynamique commerciale et de mobiliser ses équipes pour atteindre les objectifs fixés par la direction.

•  Obtenir le “Titre professionnel Manager d’Unité Marchande” de niveau BAC +2 (niveau 5).

•  Devenir opérationnel(le) rapidement en situation professionnelle.

•  Accéder à un emploi dans le secteur. La durée de la formation ?

966 h en centre

315 h en entreprise Les débouchés ?

Manager de rayon, manager d’espace commercial, manager de surface de vente, manager d’univers commercial. Le financement ?

La formation est financée par le conseil régional Ile-de-France. Venez découvrir la formation dans le centre qui la réalise :

ESF Formation à Bobigny jeudi 14 et 21 décembre à 9h30 : https://formation-esf.fr/ /!PREREQUIS/!

Les candidats au parcours de formation devront être titulaires d’un niveau BAC Démarrage de la Formation en Janvier 2024 : informations collectives dans les locaux de l’ESF tous les jeudis à 9h30. Horaires :

9h30 – 12h

Adresse :

ESF Formation – 8 rue Primo Levi – 93000 BOBIGNY Bobigny 93000 Bobigny [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/196393 »}] [{« link »: « https://formation-esf.fr/ »}] Réunion d’information #TousMobilisés Détails Autres Lieu Bobigny Adresse 93000 Bobigny Lieu Ville Bobigny Latitude 48.907364 Longitude 2.443342 latitude longitude 48.907364;2.443342

Bobigny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//