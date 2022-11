RECRUTEMENT MANOEUVRE AVEC FORMATION CATEC — Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

RECRUTEMENT MANOEUVRE AVEC FORMATION CATEC 28 novembre – 11 décembre



Clauses sociales Est Ensemble — BOBIGNY Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:samy.lounes@est-ensemble.fr »}] RECRUTEMENT MANOEUVRE AVEC FORMATION CATEC Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, l’entreprise SADE recherche un MANŒUVRE VRD sur un chantier à Bobigny.

La fiche de poste est en pièce jointe et la durée est lié à la mission de SADE en sachant que le marché se termine en Septembre 2023. Avec le groupe ACTUAL, la formation CATEC sera dispensé dès le début de la mission et il est également possible d’évoluer au sein de la structure à la suite de la mission. Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à samy.lounes@est-ensemble.fr Type de contrat : Intérim

Date de début de contrat : Mi-décembre

35h/semaine

