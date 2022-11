RECRUTEMENT NETTOYAGE BASE DE VIE — Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, SYLVAMETAL cherche une personne pour nettoyer la base vie sur le Chantier Bobigny « Bâtiment Illustration » — Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:samy.lounes@est-ensemble.fr »}] RECRUTEMENT NETTOYAGE BASE DE VIE Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, SYLVAMETAL cherche une personne pour nettoyer la base vie sur le Chantier Bobigny « Bâtiment Illustration » : Emploi proposé : Technicien(ne) de surface

Durée de travail souhaitée : 2h/jour (soit 10h/semaine)

Détail des tâches à réaliser : Nettoyage et entretien base vie (RDC et R+1) Lieu : Chantier du bâtiment de l’Illustration SYLVAMETAL situé Avenue de la Convention à Bobigny Base de la rémunération : smic horaire = 10,85 euros brut L’entreprise souhaite rencontrer les candidat.es, donc n’hésitez pas à envoyer vos CVs, selon le nombre, un événement de recrutement pourrait être mis en place avec eux. Pour l’inscription au recrutement envoyer les CV à samy.lounes@est-ensemble.fr

