Clauses sociales — Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@ecleepse.fr »}, {« link »: « mailto:soumya@ecleepse.fr »}, {« link »: « mailto:estelle@ecleepse.fr »}] RECRUTEMENT MANOEUVRE AVEC CACES (NACELLE ELEVATRICE) Dans le cadre du recrutement sur les clauses sociales d’Est Ensemble, STEELPOSE cherche urgemment un MANŒUVRE – COFFREUR AVEC CACES NACELLE ELEVATRICE.

Il s’agit du chantier du PRISME pour DEMATHIEU & BARD à Bobigny, un contrat de Chantier avec une fin estimée à juin 2023. FICHE DE POSTE

EMPLOYÉ POLYVALENT DE CHANTIER, H/F Directement sous la responsabilité de la direction, vous assurerez : Le nettoyage de chantier, du matériel de chantier / la manutention / aide ferrailleur / le tri des déchets de chantier Les spécificités du poste : Vous serez amenés à intervenir sur différents sites

Vous pourriez intervenir le matin tôt ou le soir

Vous serez accompagnés dans votre insertion professionnelle et sociale Expériences / Formation du candidat :

Une expérience dans le domaine du bâtiment est obligatoire. Profil

Vous êtes motivé, enthousiaste, ponctuel, désireux d’apprendre de nouvelles choses, doté d’une exigence de professionnalisme et de qualité d’écoute, venez nous rejoindre. Type de contrat : Contrat de chantier Nombre d’heures : 35 heures par semaine Début du contrat : Dès que possible Postuler

Par email : contact@ecleepse.fr

Par téléphone : 09 82 28 58 04

Modalités : Candidature + Fiche de liaison (obligatoire) Contact

Soumya HASSEN soumya@ecleepse.fr / 06 58 43 15 07

Estelle RAKOTOARISON estelle@ecleepse.fr / 06 56 81 54 77

