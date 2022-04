Bobby Sparks II Band en concert au New Morning New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mercredi 11 mai 2022

de 20h00 à 23h00

tarif New Morning : 28.6 EUR

Sur des airs de jazz et de rock, jusqu'au funk, Bobby Sparks s'empare de la scène du New Morning, le 11 mai. Son album «Schizophrenia – The Yang Project», sorti en mars 2019, rassemble un panel de morceaux très variés. Le clavier de Roy Hargrove RH Factor, de Marcus Miller et de Snarky Puppy, vous invite à partager sa tornade de funk jazz soul hip hop. Né dans une famille de musiciens au Texas, en 1973, Bobby Sparks joue de l'orgue à l'église dès l'âge de six ans. « Ma mère était organiste et pianiste de gospel à l'église, mon père était très actif dans le monde du jazz. C'était un trompettiste qui adorait le bebop. Dizzy Gillespie était son trompettiste préféré, mais il aimait aussi Sonny Stitt, Sonny Rollins, Dexter Gordon et Count Basie »…Il a fallu attendre 2019 pour découvrir son premier album en solo, qui est, en réalité, un double album. « Schizophrenia ». Un premier projet rassemblant des morceaux extraordinairement variés et qui résume toute la gamme du vocabulaire et de l'esprit inépuisable du claviériste. Du funk claquant aux ballades soul lentes en passant par des incursions dans le jazz, la fusion, la musique orchestrale et la musique du monde. Un album qui a connu une longue gestation et qui lui a permis d'inviter un maximum de ses amis musiciens, dont le bassiste Marcus Miller. Il a joué avec Lalah Hathaway, Lizz Wright, Yolanda Adams, Kirk Franklin, Prince, Dianne Reeves, Marcus Miller, George Benson, Snarky Puppy, le RH Factor de Roy Hargrove où il a joué avec D'Angelo, Erykah Badu, Common, Anthony Hamilton. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Bobby Sparks II Band

