Bobbi Jene Smith – Palais Garnier (Paris) PALAIS GARNIER, 30 mars 2023, PARIS.

PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:00. Tarif : 123.0 à 141.0 euros.

1h00 avec 1 entracte Jeune chorégraphe américaine invitée pour la première fois à l'Opéra national de Paris, Bobbi Jene Smith propose une création dans son style à la fois sensuel, tribal et théâtral. Née dans l'Iowa, elle rejoint la Batsheva Dance Company en 2009 où elle travaille neuf ans en tant que danseuse sous la direction d'Ohad Naharin. En 2014, à l'âge de 30 ans, elle ressent le besoin de créer et prend le risque de quitter la Batsheva pour tenter sa chance en tant que chorégraphe. Elle revient aux États?Unis et donne des cours de Gaga Dance dans plusieurs universités et conservatoires. Au fil de ses créations, elle construit son langage à partir de mouvements ancrés dans le sol d'une intensité extrêmement forte, qui s'inscrivent dans une scénographie contemporaine et figurative. Par son écriture théâtrale et sa recherche d'une authenticité du geste, Bobbi Jene Smith explore le masculin et le féminin et met en scène des personnages qui racontent avec leurs corps des histoires bouleversantes. CréationMusique : Maurice Ravel – (1875?1937)Chorégraphie : Bobbi Jene SmithDirection musicale : Joana CarneiroLes Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l'OpéraOrchestre de l'Opéra national de Paris

PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris

1h00 avec 1 entracte

Jeune chorégraphe américaine invitée pour la première fois à l’Opéra national de Paris, Bobbi Jene Smith propose une création dans son style à la fois sensuel, tribal et théâtral. Née dans l’Iowa, elle rejoint la Batsheva Dance Company en 2009 où elle travaille neuf ans en tant que danseuse sous la direction d’Ohad Naharin. En 2014, à l’âge de 30 ans, elle ressent le besoin de créer et prend le risque de quitter la Batsheva pour tenter sa chance en tant que chorégraphe. Elle revient aux États?Unis et donne des cours de Gaga Dance dans plusieurs universités et conservatoires. Au fil de ses créations, elle construit son langage à partir de mouvements ancrés dans le sol d’une intensité extrêmement forte, qui s’inscrivent dans une scénographie contemporaine et figurative. Par son écriture théâtrale et sa recherche d’une authenticité du geste, Bobbi Jene Smith explore le masculin et le féminin et met en scène des personnages qui racontent avec leurs corps des histoires bouleversantes.

Création

Musique : Maurice Ravel – (1875?1937)

Chorégraphie : Bobbi Jene Smith

Direction musicale : Joana Carneiro

Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra

Orchestre de l’Opéra national de Paris

